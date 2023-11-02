Слуцкий считает, что арест депутата ЛДПР Глискова имеет политические корни

Глава партии отметил, что ЛДПР на стороне Глискова и сделает все возможное в рамках закона, чтобы "справедливость восторжествовала"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что арест по подозрению в коррупции лидера фракции ЛДПР в Заксобрании Красноярского края Александра Глискова имеет политические корни.

"По ситуации с Александром Глисковым могу сказать одно - дело, к сожалению, может иметь политические корни. Определенным людям не нравится сосуществовать с сильными и преданными своему делу личностями, способными в любой момент указать на проблемы и недоработки, с теми, кто мешает вести дела по отработанным схемам", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что ЛДПР на стороне Глискова и сделает все возможное в рамках закона, чтобы "справедливость восторжествовала". "Решение о заключении в СИЗО, разумеется, будем оперативно обжаловать в установленном порядке", - заявил Слуцкий.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что заключение Глискова в СИЗО слишком жесткая мера, и партия ЛДПР по-прежнему рассчитывает на объективную работу правоохранительных органов. "Возникает вопрос, почему к Глискову не возникло вопросов в период выборной кампании? Когда партия специально делала запрос, досконально проверяя автобиографию каждого из своих кандидатов. Почему вопросы возникли именно сейчас, когда красноярское отделение стало одним из ключевых действующих политических сил в крае? По чьей указке сделан навет на сильнейшего регионального политика?", - отметил Слуцкий.

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Красноярского края, экс-кандидат в губернаторы региона Александр Глисков был арестован 2 ноября до 31 декабря по подозрению в получении взятки.

Глисков родился в 1972 году. Закончил юридический факультет Красноярского государственного университета. С 2008 по 2016 год - депутат горсовета, был вице-спикером муниципального парламента. С 2016 года - депутат законодательного собрания края. В сентябре 2023 года баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Набрал 11,32% и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора.