Россия одобрила соглашение об открытии генконсульства в Капане

Это генеральное консульство РФ станет вторым в Армении

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило соглашение об открытии генконсульства в армянском Капане. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Принять предложение МИД России <…> о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Капане", - говорится в документе.

Генеральное консульство РФ в Капане станет вторым в Армении. Первое находится в Гюмри.

Министерству иностранных дел РФ поручено осуществить обмен нотами. В случае необходимости разрешается вносить в проект ноты изменения, "не имеющие принципиального характера".

В конце октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщал, что Москва "выразила желание открыть консульство в Капане", на что Ереван дал согласие. Капан находится на приграничной с Азербайджаном территории, в Сюникской области.