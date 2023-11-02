Антонов заявил, что РФ оценивает ядерные возможности США в совокупности

Посол России в Вашингтоне также подчеркнул, что сейчас нет оснований для переговоров с Соединенными Штатами

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. РФ оценивает ядерные возможности США в совокупности и будет искать компенсирующий потенциал против всей суммы американских ядерных сил. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

"Мы не смотрим на намерения Соединенных Штатов Америки, мы смотрим на боевые возможности сил ядерного сдерживания. И мы будем искать компенсирующие средства и силы не для того, чтобы взять какую-то часть американского ядерного потенциала и сказать: "Только он будет использован против России". Конечно, нет, мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул дипломат.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений

Также Антонов отметил, что США нарушали Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он подчеркнул, что Вашингтон должен выполнять его положения, если хочет оставить его в силе.

"Уже всем ясно сегодня, что американцы нарушали договор [ДСНВ], используя эквилибристику словесную, для того чтобы обосновать переоборудование тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок для ракет "Трайдент-2". Если так нужен, если так важен Договор о стратегических наступательных вооружениях, так пусть они просто его выполнят", - сказал он.

"Сегодня нет оснований для того, чтобы говорить о перспективах разговора с американцами по контролю над вооружениями", - добавил дипломат.

Антонов, говоря об условиях начала переговоров РФ и США, указал, что "американцы должны продемонстрировать честность своих намерений, готовность учитывать национальные интересы, продемонстрировать предсказуемость своей внешней политики". "А самое главное, и здесь я поставлю восклицательный знак - изменить свою политику в отношении России", - заключил дипломат.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он подчеркнул, что для возвращения к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках этого соглашения российская сторона должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 28 февраля Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.