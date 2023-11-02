Антонов анонсировал нарастание вмешательства США в дела РФ с приближением выборов

Посол России в Вашингтоне отметил, что очередным примером тому являются события в Махачкале

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вмешательство США в российские внутренние дела будет нарастать по мере приближения выборов президента России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

"Американцы должны продемонстрировать честность своих намерений, готовность учитывать национальные интересы, продемонстрировать предсказуемость своей внешней политики, - подчеркнул дипломат. - А самое главное, и здесь я поставлю восклицательный знак, - изменить свою политику в отношении России, когда везде - в СМИ, официальных выступлениях - говорится: надо нанести Российской Федерации поражение, замотать, измотать Россию экономическими санкциями".

"Очень опасно, что делают сейчас американцы - пытаются вмешаться в наши внутренние проблемы. Пример - Махачкала", - сказал посол. Он добавил, что есть и множество других подобных примеров.

"Я думаю, что это вмешательство во внутренние дела Российской Федерации будет нарастать по мере приближения к мартовским выборам нашего президента ", - добавил Антонов.