Антонов заявил о провале политики США на Украине

Американцев не интересуют простые люди, подчеркнул посол РФ в Вашингтоне

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Американская политика в отношении Украины провалилась, никакого контрнаступления не происходит. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

"Как представляется, американская политика по Украине провалилась. Нет никакого контрнаступления. Что сегодня происходит? Американцы наращивают поставки оружия, наши вооруженные силы прекрасно сжигают и уничтожают все эти вооружения", - сказал дипломат.

Антонов подчеркнул, что на фоне этих действий США "гибнут украинцы, большое число". "Но ни американцев, ни на Банковой (в офисе президента Украины на Банковой улице в Киеве - прим. ТАСС) их не интересуют простые люди. Вы посмотрите даже на западные СМИ, на видео, где говорится о том, как хватают бедных украинцев в банях, в магазинах, на прогулках и просто бросают на фронт. И те, конечно же, погибают", - добавил посол.