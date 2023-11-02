Антонов указал на неготовность США к серьезной беседе с РФ по Украине и Ближнему Востоку

По словам посла России в Вашингтоне, Соединенные Штаты по-прежнему считают, что находятся "на островке свободы и благополучия, который позволит им решить все проблемы в одиночку"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вашингтон не готов к серьезному разговору с Москвой ни по украинскому вопросу, ни по палестино-израильскому конфликту, считает посол России в США Анатолий Антонов.

"Американцы не готовы к серьезному разговору с нами ни по Украине, ни по Ближнему Востоку", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам Антонова, Вашингтон по-прежнему считает, что находится "на островке свободы и благополучия, который позволит им решить все проблемы в одиночку". "Не получится", - подчеркнул дипломат.

Он упомянул, что несколько дней назад встречался с представителями США для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины. "Интересно, что прозвучало в ходе переговоров. Люди стали говорить о важности взаимодействия России и Соединенных Штатов Америки. И не просто по Ближнему Востоку, а по проблемам борьбы с терроризмом", - сказал Антонов. Российский посол напомнил, что Вашингтон сам прекратил это взаимодействие с РФ, причем не только по палестино-израильскому конфликту, но и по Ближнему Востоку в целом.