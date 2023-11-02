Антонов призвал США ратифицировать ДВЗЯИ

Это наилучшим образом скажется на мировой безопасности, отметил посол РФ в Вашингтоне

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Скорейшая ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Вашингтоном будет лучше для всего мира и глобальной безопасности. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

"Чем быстрее Соединенные Штаты Америки откажутся от своей неправильной политики в отношении контроля под вооружениями, чем быстрее Соединенные Штаты Америки поймут, что решать глобальные проблемы надо только вместе, чем быстрее они ратифицируют это соглашение [ДВЗЯИ], о чем так много раз они на различного рода площадках говорили нам, тем будет лучше для международного мира и глобальной безопасности", - заявил Антонов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Этот договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Он должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.