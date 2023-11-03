Лавров и глава МИД Кувейта обсудят конфликт на Ближнем Востоке

Министры также рассмотрят дальнейшие контакты на различных уровнях, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах обсудят на переговорах в Москве пути выхода на мирные развязки палестино-израильского конфликта, а также двустороннее взаимодействие в различных областях. Контакты Москвы и Эль-Кувейта по вопросам региональной и многосторонней повестки дня идут на регулярной основе, однако эскалация вокруг сектора Газа и Израиля и риски разрастания конфликта требуют дополнительных встреч.

Арабо-израильское урегулирование

Находившееся в относительно спящем состоянии палестино-израильское противостояние 7 октября вновь перешло в горячую фазу. Беспрецедентная вспышка насилия привела к большим жертвам с обеих сторон, при этом прекращение боевых действий пока не предвидится.

Российская сторона осудила атаку ХАМАС на Израиль. Крайнюю обеспокоенность вызывает также неизбирательное применение силы в отношении сектора Газа, блокада анклава привела к катастрофической гуманитарной ситуации. В Москве отмечают, что нынешнее развитие событий стало следствием попыток Вашингтона монополизировать процесс ближневосточного урегулирования.

Лавров ранее призвал к немедленному прекращению военных действий и возобновлению переговоров о создании независимого палестинского государства. Как ожидается, министр проинформирует кувейтского коллегу о предпринимаемых Россией шагах на площадке ООН, особенно в Совете Безопасности, по скорейшей нормализации ситуации.

Арабские страны приветствуют российскую позицию и ее усилия в этой связи. Главы МИД Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии ранее выступили с призывом к Совету Безопасности ООН обязать стороны ближневосточного конфликта немедленно прекратить огонь.

Безопасность в регионе

Москва и Эль-Кувейт также на постоянной основе обмениваются мнениями по обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, проводятся консультации по линии Россия - Совет Сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Отдельного внимания заслуживает положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Россия неоднократно отмечала деструктивные шаги западных участников переговоров по возможному возобновлению действия соглашения.

В повестке дня запланировано обсуждение Сирии, Ливии, кризиса в Йемене.

Двусторонний диалог

Министры рассмотрят дальнейшие контакты на различных уровнях, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, крайне важна двусторонняя координация в энергетике и по ценообразованию на мировом рынке углеводородов.