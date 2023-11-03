Антонов указал на больший урон от санкций для Запада, чем для России

По мнению посла РФ в США, "американцы продолжают обрывать последние нити", позволяющие западным странам удержаться на плаву

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Урон от различных санкций коллективного Запада в отношении Москвы куда больше для него самого, чем для России. Это подчеркнул в четверг в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы посол России в США Анатолий Антонов.

"Вместо того чтобы использовать преимущества международного разделения труда, богатый потенциал российской экономики и ее природных ресурсов для вывода мирового хозяйства из сегодняшнего незавидного положения, американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву. Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Задача одна - зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России", - заявил дипломат, его комментарий опубликован в Telegram-канале российского посольства в США.

По его словам, "как бы ни старались злопыхатели, отечественная экономика выстояла". "А возможности санкционной агрессии против нас во многом исчерпаны. Этот факт еще раз подтверждается при анализе нынешнего пакета антироссийских санкций", - отметил Антонов.

Об усилении давления

По мнению дипломата, Соединенные Штаты ведут "фронтальное наступление" на Россию, причем в ущерб собственным интересам, и, скорее всего, будут усиливать давление такого рода по мере приближения мартовских президентских выборов в РФ.

По его словам, "случилось ровно то, о чем неоднократно предупреждал президент России Владимир Путин". "Крайний раз - на совещании по экономическим вопросам от 1 ноября. Действительно, санкционное давление США продолжает усиливаться. За прошедшие годы американская администрация сделала буквально все, чтобы свернуть взаимовыгодное российско-американское сотрудничество в торгово-экономической сфере. Причем Вашингтон делает это в ущерб своим интересам", - отметил дипломат.

"Мы готовы к такому развитию ситуации", - подтвердил посол. "Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду - попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей. А главное, разумеется, - расшатать внутреннее единство в Российской Федерации. С большой долей уверенности можно предположить, что давление США будет усиливаться по мере движения нашего общества к важному политическому событию - мартовским выборам президента России", - подчеркнул Антонов.

О реакции Москвы

Москва реагирует на различные антироссийские выпады коллективного Запада с упреждением, отметил посол. "Мы прекрасно отдаем себе отчет, с кем имеем дело на международной арене. Действуем спокойно, уверенно. Реагируем на антироссийские выпады с опережением. Обеспечиваем стабильную работу нашей экономики. Демонстрируем надежность Российской Федерации в качестве ответственного внешнеторгового партнера", - указал он.

"При любых обстоятельствах благополучие российских граждан и защита национальных интересов будут обеспечены", - резюмировал Антонов.