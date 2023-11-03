Антонов заявил, что РФ выступает за укрепление режима контроля над ЯО

Посол России в Вашингтоне отметил, что для достижения этой цели необходимо уважать интересы всех сторон

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Россия выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ касательно высказываний госсекретаря США Энтони Блинкена с критикой отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По словам главы российского диппредставительства, "критика и озабоченности Госдепартамента транслируются не по адресу". "Нам не нужно напоминать о важности сохранения глобальной нормы, запрещающей ядерные взрывные испытания. Российское руководство четко заявило: мы остаемся подписантами ДВЗЯИ со всеми вытекающими правами и обязанностями. Соблюдаем добровольный мораторий на натурные тесты, введенный в 1992 году указом президента России", - указал Антонов.

Посол РФ напомнил, что Москва продолжает "обмен информацией с остальными участниками международной системы мониторинга". "Наша страна выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями. Наиболее прочная основа для этого - равноправный учет и уважение интересов всех сторон", - подчеркнул он.

"Надо четко понимать: если бы американцы сами ратифицировали подписанный ими в 1996 году договор, нынешней ситуации не возникло бы. России приходится исправлять правовой и политический дисбаланс в рамках соглашения, который сложился по вине Вашингтона", - указал глава российского диппредставительства.

Антонов подчеркнул, что после ратификации ДВЗЯИ в 2000 году РФ более 20 лет ожидала, "что остальные государства в духе доброй воли и приверженности контролю над вооружениями и нераспространению последуют" ее примеру. "Позиция США в этом отношении была наиболее деструктивной", - констатировал посол РФ.

"Другие страны, чья ратификация необходима для вступления договора в силу, ориентировались на Вашингтон", - сказал он. "Однако американцы более четверти века не предпринимали конкретных шагов по выполнению ратификационных процедур, а пять лет назад и вовсе официально отказались от этой идеи. Продолжают обновление инфраструктуры и оборудования на испытательном полигоне в Неваде", - сообщил Антонов.

Об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Этот договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Он должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако к настоящему времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 из 44 государств, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.