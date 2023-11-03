Посольство РФ в Канаде призвало Оттаву повлиять на США в вопросе ратификации ДВЗЯИ

Таким образом диппредставительство отреагировало на комментарий канадского внешнеполитического ведомства, которое ранее заявило о "глубоком разочаровании" в связи с отзывом Россией ратификации договора

ОТТАВА, 3 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Канаде призвало Оттаву повлиять на Вашингтон с тем, чтобы США ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Мы бы предпочли, чтобы Канада призвала США ратифицировать договор", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице посольства РФ в соцсети X (ранее Twitter).

Так диппредставительство отреагировало на комментарий МИД Канады, который ранее заявил о "глубоком разочаровании" в связи с отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Этот договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Он должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако к настоящему времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 из 44 государств, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.