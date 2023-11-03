Посол РФ: легитимность властей ЦАР признается всеми, несмотря на заявления США

По словам Александра Бикантова, принятие новой конституции является суверенным правом центральноафриканского народа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Все западные страны признают легитимность действующих центральноафриканских властей, несмотря на заявления Вашингтона. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Александр Бикантов.

"Несмотря на разницу в подходах, ни одно западное государство не подвергает сомнению легитимность действующих властей ЦАР и продолжают тесно взаимодействовать с ними по различным темам двусторонней и международной жизни", - сказал Бикантов, отвечая на вопрос о российской оценке заявления администрации США о новой конституции ЦАР.

По его словам, принятие новой конституции является суверенным правом центральноафриканского народа. "Согласно опубликованным данным, 95% населения страны высказалось в поддержку проекта нового основного закона. Итоги референдума были одобрены конституционным судом ЦАР, - отметил он. - Нет оснований утверждать, что процедура принятия новой конституции страны не соответствовала демократическим нормам".

Кроме того, посол подчеркнул, что "возможность проведения нового голосования никем не озвучивается".