Грушко: закрытие Балтийского моря для России стало бы его закрытием для всех

По словам замглавы МИД РФ, о "внутреннем море НАТО" говорят "легковесные политики"

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Представители НАТО осознают, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех, а о "внутреннем море НАТО" говорят "легковесные политики". Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

"Во-первых, оно [Балтийское море] никогда не превратится во внутреннее море НАТО. Такие фигуры речи используют легковесные политики. Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", - сказал он.

"Эти мечты абсолютно не обоснованы", - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ. "И тот, кто попытается реализовать эти мечты в какие-то практические действия, должен осознавать все негативные последствия", - указал Грушко.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть Балтийское море, если газопровод Balticconnector повредила Россия. Он добавил, что перед таким шагом нужно дождаться результатов расследования. По словам латвийского лидера, хотя страны - участницы Североатлантического альянса еще не обсуждали подобные меры, союзники по НАТО договорились проводить патрули Балтийского моря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на идею Ринкевичса закрыть Балтику для РФ призвал его подумать, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве "Северных потоков".