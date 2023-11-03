Оверчук сообщил, что российская делегация ждет решения по участию в саммите АТЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что формат участия Москвы в мероприятии станет известен своевременно

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Российская делегация ждет решения по участию в саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"Ждем решения", - сказал зампред правительства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что формат участия Москвы в саммите АТЭС, который пройдет в ноябре в США, станет известен своевременно.

Саммит АТЭС пройдет в середине ноября в Сан-Франциско. Как заявил 2 октября руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, в Вашингтоне исходят из того, что президент РФ Владимир Путин не станет принимать участия в предстоящей встрече на высшем уровне в Сан-Франциско.