Оверчук заявил о возможном продолжении союзных программ с Минском

Вице-премьер РФ также отметил, что реализация 28 программ завершается

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Реализация 28 союзных программ России и Белоруссии находится на завершающем этапе, но ожидается их продолжение. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"28 программ <...> завершаются, и мы думаем, что будет продолжение", - сказал он.

Вице-премьер в этой связи отметил, что "Белоруссия уверенно развивается, несмотря на то колоссальное давление, которое кто-то там оказывает на эту страну". "Это наша общая заслуга", - подчеркнул Оверчук.

В 2021 году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 союзных программ, а затем дорожные карты одобрил Совет министров Союзного государства. Стороны договорились, в частности, о создании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в июне этого года рассказал, что страны завершили работу над 10 из 28 союзных программ. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой в апреле отмечал, что к числу выполненных относятся три программы в финансовой сфере, предусматривающие меры по гармонизации валютного законодательства и контроля, борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также унификацию бухгалтерского учета. Также выполненными признаны три программы в сфере информационного контроля. В их числе системы отслеживания товаров, фитосанитарного и транспортного контроля.