Посол РФ в Вене заявил, что США не хотят мира на Украине

Дмитрий Любинский отметил, что Вашингтон "увеличивает поставки вооружений, используя Европу, которая будет нести основное экономическое бремя"

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Вашингтон в настоящий момент не стремится к миру на Украине, наращивая эскалацию за счет поставки вооружений. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью газете Ober sterreichische Nachrichten.

"Соединенные Штаты очень сильно вовлечены в этот конфликт. И им не нужно никакого движения к миру, по крайней мере в данный момент. Они ставят на рост эскалации, увеличивая поставки оружия, используя Европу, которая будет нести основное экономическое бремя", - сказал дипломат.

Он отметил, что недостатка в мирных инициативах нет, например, Китай и африканские государства прилагали усилия в этом направлении. "Вопрос не в отсутствии мирных инициатив, а в отсутствии политической воли. Зеленский своим указом сам запретил проводить мирные переговоры с Россией", - пояснил Любинский.

Украине, заявил дипломат, не разрешают самостоятельно принимать решение о переговорах. "Но мы никогда ничего не исключали. Со своей стороны мы не сжигаем мосты", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером.