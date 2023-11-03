Посол РФ в Вене заявил, что Европа не является полной без России

Европу не следует приравнивать к Евросоюзу, добавил Дмитрий Любинский

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Европу не следует приравнивать к Евросоюзу, она не может быть полной без России. Такое мнение выразил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью газете Oberösterreichische Nachrichten.

"Что понимается под Европой в политическом смысле? Европу не следует отождествлять с ЕС или Брюсселем. Она более многогранна. Россия, конечно, является частью континента. Но еще важнее то, что Россия - евразийская сверхдержава, многоконфессиональное, многонациональное государство. Я задам ваш вопрос несколько иначе. Что такое Европа без России? Европа без России не является полной", - подчеркнул Любинский в ответ на вопрос журналиста о том, что РФ якобы "катапультировалась из Европы в политическом плане" после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россия остается неотъемлемой частью европейской истории и культуры. Он подчеркнул, что страны Европы не могут "отменить Россию" и резко оборвать диалог с ней, когда речь идет о создании архитектуры европейской безопасности после завершения украинского конфликта.