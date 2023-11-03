Посол РФ заявил о недопустимости коллективного наказания палестинцев из-за действий ХАМАС

По мнению Дмитрия Любинского, основа для мирного решения вопроса была выработана ООН

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Применение принципа коллективного наказания в отношении палестинского народа из-за нападения сторонников радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября недопустимо, право еврейского государства на самооборону не может быть безусловным. Такое мнение выразил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью газете Ober sterreichische Nachrichten.

"Я прошу вас не истолковывать нашу позицию превратно. Россия имеет свой страшный опыт и знает, что такое борьба с терроризмом. Нападение ХАМАС на мирное население 7 октября было решительно осуждено на всех уровнях власти в нашей стране и не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Захват заложников недопустим. Но и коллективное наказание палестинского народа также неприемлемо", - ответил российский посол на вопрос о поддержке ХАМАС Москвой.

"Израиль, конечно, имеет право на самооборону. Но здесь нельзя ставить точку. Потому что Израиль действительно имеет право на самооборону от терроризма. Но в основном речь идет о палестинских территориях, оккупированных Израилем", - подчеркнул Любинский.

По словам посла России в Австрии, основа для мирного решения палестинского вопроса была выработана ООН и предусматривает создание двух государств.

2 ноября группа экспертов ООН заявила об угрозе геноцида палестинского народа из-за израильской операции в секторе Газа. В распространенном в Женеве заявлении они призвали Израиль и его союзников "согласиться на немедленное прекращение огня".