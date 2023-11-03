Оверчук заявил, что участники трехсторонней группы по Южному Кавказу периодически общаются

По словам вице-премьера России, последний раз они собирались 2 июня

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, в которую входят представители России, Азербайджана и Армении, периодически проводит встречи между участниками. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"Вы знаете, мы периодически общаемся", - сказал он.

Оверчук отметил, что "формально рабочая группа существует". "В последний раз мы собирались 2 июня", - добавил он.