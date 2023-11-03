Захарова: Москва выступает за развитие контактов между народами РФ и Молдавии

По словам официального представителя МИД, диалог стран "должен быть основан на принципах суверенного равенства и взаимного уважения"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Москва поддерживает развитие связей между народами России и Молдавии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, посвященном 350-летию со дня рождения молдавского государственного деятеля Дмитрия Кантемира.

"В постсоветский период Российская Федерация всегда придавала и продолжает придавать большое значение развитию диалога с Республикой Молдова. Он должен быть основан на принципах суверенного равенства и взаимного уважения, отвечать интересам народов наших стран, которые связывают тесные исторические и гуманитарные узы, - отметила дипломат. - Выступаем за дальнейшее развитие этих контактов. Уверены, что жители Молдавии, традиционно дружественно относящиеся к нашей стране, в полной мере разделяют такой настрой, следуя мудрым заветам Дмитрия Кантемира".

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в Молдавии проживают около 220 тыс. российских граждан, а молдавская диаспора в России насчитывает несколько сотен тысяч человек.

Как напомнила Захарова, государственный деятель, господарь Молдавии Дмитрий Кантемир внес "большой вклад как в сохранение и укрепление молдавской государственности и национальной самобытности, так и в развитие российско-молдавских связей".