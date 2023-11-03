Захарова: новые санкции США связаны с политикой "нанесения РФ стратегического поражения"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в Вашингтоне "не дождутся"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов являются продолжением их политики "нанесения РФ стратегического поражения", но в Вашингтоне "не дождутся". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"[Это] продолжение политики по нанесению нам, как они формулируют, стратегического поражения. Каждый год что-то новое придумывается ими, то сдерживание, то еще что-то, сейчас стратегическое поражение. Но, как вы понимаете, не дождутся. Козней будет, наверное, еще немало, но мы научились с этим со всем не просто справляться, но и использовать это в своих же собственных интересах", - сказала дипломат.

Как отметила Захарова, разрушительная политика является "визитной карточкой" Вашингтона. "Это проблема не тех стран, в отношении которых американское глубинное государство, это агрессивное либеральное меньшинство предпринимает соответствующие шаги, а это их проблема. И то, что мировое большинство сейчас активно сопротивляется этому по-разному, где-то прямо, где-то косвенно, я думаю, это лучшее тому доказательство. Это теперь стало проблемой самих Соединенных Штатов Америки", - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.

Вашингтон в четверг расширил антироссийский санкционный список. В перечень были включены 37 физических и почти 200 юридических лиц, среди которых банки и промышленные предприятия. Как заявили в Минфине США, новые санкции направлены против военно-промышленного комплекса РФ и структур, которые его поддерживают. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.