Захарова: в НАТО делают все, чтобы не рассказывать об атаках Киева на ядерные объекты

По словам официального представителя МИД РФ, в западной прессе "по капле выдавливают какие-то слова, связанные с ядерной проблематикой, из заявлений, интервью, комментариев российских экспертов, журналистов, политологов и раздувают это в космических масштабах, говоря о якобы нашей агрессивной позиции"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО намеренно не информируют общественность об украинских атаках на ядерные объекты. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я думаю, что это намеренная политика стран НАТО не информировать собственную общественность об угрозах, которые идут от киевского режима в отношении ядерных объектов, они делают все, чтобы не привлекать к этому внимание", - сказала она, комментируя украинскую атаку на Курскую АЭС.

"Американская, британская, французская, германская пресса <…> выковыривают буквально, по капле выдавливают какие-то слова, связанные с ядерной проблематикой, из заявлений, интервью, комментариев российских экспертов, журналистов, политологов и раздувают это в космических масштабах, говоря о якобы нашей агрессивной позиции", - добавила она.

Как ранее сообщила Захарова, вечером 26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.

По предварительным данным, в использовавшихся для атаки БПЛА применялись компоненты, поставленные странами Запада. Захарова сообщила, что данная атака свидетельствует о готовности киевского режима совершать акты ядерного терроризма, и призвала правительства иностранных государств и международные организации осудить действия Украины.