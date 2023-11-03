3 ноября, 09:04
Военная операция на Украине

Захарова: в НАТО делают все, чтобы не рассказывать об атаках Киева на ядерные объекты

По словам официального представителя МИД РФ, в западной прессе "по капле выдавливают какие-то слова, связанные с ядерной проблематикой, из заявлений, интервью, комментариев российских экспертов, журналистов, политологов и раздувают это в космических масштабах, говоря о якобы нашей агрессивной позиции"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО намеренно не информируют общественность об украинских атаках на ядерные объекты. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Я думаю, что это намеренная политика стран НАТО не информировать собственную общественность об угрозах, которые идут от киевского режима в отношении ядерных объектов, они делают все, чтобы не привлекать к этому внимание", - сказала она, комментируя украинскую атаку на Курскую АЭС.

"Американская, британская, французская, германская пресса <…> выковыривают буквально, по капле выдавливают какие-то слова, связанные с ядерной проблематикой, из заявлений, интервью, комментариев российских экспертов, журналистов, политологов и раздувают это в космических масштабах, говоря о якобы нашей агрессивной позиции", - добавила она.

Как ранее сообщила Захарова, вечером 26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.

По предварительным данным, в использовавшихся для атаки БПЛА применялись компоненты, поставленные странами Запада. Захарова сообщила, что данная атака свидетельствует о готовности киевского режима совершать акты ядерного терроризма, и призвала правительства иностранных государств и международные организации осудить действия Украины. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация