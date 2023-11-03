Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума "Народы России"

По словам президента, все попытки посеять между народами России ксенофобию обречены на провал

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума "Народы России" выразил убежденность в том, что все попытки посеять между народами России семена вражды, недоверия и ксенофобии, а также любые провокации, направленные против страны, обречены на провал.

"Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы - единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Многообразие языков, религий, обычаев является истинным богатством России, поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа страны, подчеркнул президент. Он отметил, что ключевой и судьбоносной задачей было и остается обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление российской культуры, традиционных ценностей. "Важно, чтобы в этой масштабной работе в полной мере был задействован серьезный потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений", - заметил глава государства.

Российский лидер отметил, что форум "Народы России" за прошедшие годы утвердился в качестве авторитетной площадки для глубокого и всестороннего анализа вопросов реализации государственной национальной политики и повышения ее эффективности. Он пожелал участникам, организаторам и гостям форума успехов и поздравил их с приближающимся праздником - Днем народного единства.

"Народы России" - ежегодный всероссийский форум, проводящийся с 2020 года. Форум способствует изучению и выработке механизмов укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, межнационального мира и согласия. Ежегодно в форуме принимают участие представители всех субъектов Российской Федерации.