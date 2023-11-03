Экс-спикера заксобрания Ненецкого АО Лутовинова избрали сенатором от региона

В пресс-службе заксобрания отметили, что его кандидатура соответствует всем требованиям закона

ТАСС, 3 ноября. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) на сессии избрали сенатором от округа председателя регионального парламента прошлого созыва Александра Лутовинова, сообщает пресс-служба заксобрания.

"На третьей (внеочередной) сессии регионального парламента 29-го созыва депутаты поддержали кандидатуру Александра Лутовинова на должность представителя Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - указано в сообщении.

Как отмечено в сообщении, кандидатура Лутовинова соответствует всем требованиям закона. Он имеет экономическое и юридическое образование, степени доктора педагогических наук и кандидата психологических наук. На протяжении 20 лет проходил службу в Вооруженных силах СССР и России. Занимал руководящие должности в органах местного самоуправления, являлся депутатом трех предыдущих созывов собрания депутатов НАО. В сентябре 2023 года вновь избран депутатом окружного парламента по единому многомандатному округу, выдвинут Ненецким региональным отделением партии "Единая Россия".

Лутовинов будет представлять интересы окружного парламента на срок полномочий собрания депутатов Ненецкого автономного округа 29-го созыва. Ранее сенатором от законодательной власти НАО была Римма Галушина.