Песков: формат участия Путина в саммите ОДКБ в Минске станет известен своевременно

По словам пресс-секретаря главы государства, запланированный на 23 ноября саммит ОДКБ в Минске готовится

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Запланированный на 23 ноября саммит ОДКБ в Минске готовится, о формате участия в нем президента РФ Владимира Путина будет сообщено своевременно, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы будем своевременно [сообщать]", - сказал он в ответ на вопрос, примет ли Путин участие по ВКС или он планирует посетить Минск. "Пока предварительны такие анонсы. Все-таки мы анонсы международных контактов даем в определенные сроки", - добавил Песков, попросив журналистов "чуть-чуть набраться терпения".

"Действительно, такие контакты готовятся. Да, оно [заседание] готовится, мы вам сообщим", - заключил Песков.

1 ноября Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в котором в том числе обсудили подготовку к предстоящему саммиту ОДКБ в Минске.

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.