Песков: данные о якобы возможной передаче оружия РФ "Хезболлах" в Сирии безосновательны

Пресс-секретарь президента отметил, что группа "Вагнер" де-факто не существует

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сообщения СМИ о якобы возможной передаче ЧВК "Вагнер" российского оружия движению "Хезболлах" в Сирии ни на чем не основываются, сама группа "Вагнер" де-факто не существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют. По линии военных есть экстренные каналы связи, если есть действительно на чем-то зиждущиеся озабоченности, их всегда можно довести до наших военных", - сказал Песков.

Ранее американские СМИ сообщили об обеспокоенности США якобы возможной передачей представителями группы "Вагнер" комплексов "Панцирь" "Хезболлах".