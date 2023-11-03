Песков не стал оценивать шансы военного столкновения Польши с РФ и Белоруссией

Пресс-секретарь российского президента отметил, что речь идет лишь о гипотетических сценариях

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать вероятность военного столкновения Польши с Россией и Белоруссией, отметив, что речь идет лишь о гипотетических сценариях.

Ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев в статье в "Российской газете" допустил, что действия Варшавы и польское присутствие на Украине могут спровоцировать прямое столкновение Польши с Белоруссией и Россией.

На просьбу прокомментировать, как в Кремле оценивают шансы подобного развития событий, Песков подчеркнул: "Вряд ли это уместный вопрос". По его словам, Медведев в этой статье провел "очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев".

"Поэтому, да, действительно, там разные сценарии описаны, которые гипотетически существуют на повестке дня", - заключил пресс-секретарь президента РФ.