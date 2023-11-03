Глава МИД Кувейта встретится в Москве с Володиным

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее продвижение по всем направлениям, на основе тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах встретится 3 ноября в Москве с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Условились способствовать наращиванию межпарламентских контактов. Господин министр сегодня будет встречаться с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с кувейтским коллегой.

Кроме того, Лавров отметил, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее продвижение по всем направлениям, на основе тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне. "Договорились в целом интенсифицировать делегационные обмены", - указал глава российского внешнеполитического ведомства.