3 ноября, 10:32,
обновлено 3 ноября, 11:00

Глава МИД Кувейта встретится в Москве с Володиным

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее продвижение по всем направлениям, на основе тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах встретится 3 ноября в Москве с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Условились способствовать наращиванию межпарламентских контактов. Господин министр сегодня будет встречаться с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с кувейтским коллегой.

Кроме того, Лавров отметил, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее продвижение по всем направлениям, на основе тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне. "Договорились в целом интенсифицировать делегационные обмены", - указал глава российского внешнеполитического ведомства. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичЛавров, Сергей ВикторовичКувейтРоссия
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