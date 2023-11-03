3 ноября, 10:33,
обновлено 3 ноября, 11:10

Лавров заявил, что Россия заинтересована в выходе на соглашение с Кувейтом об отмене виз

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

Министр иностранных дел отметил, что Россия становится популярным туристическим направлением у граждан Кувейта

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия заинтересована в подписании соглашения с Кувейтом о безвизовом режиме для поездок граждан. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

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"Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран. Мы бы хотели, не затягивая, выйти на подписание такого документа", - сказал министр.

Лавров отметил, что Россия становится популярным туристическим направлением у граждан Кувейта. "С начала нынешнего года почти в десять раз по сравнению с прошлым [годом] вырос туристический поток из Кувейта в нашу страну, - продолжил он. - Наверное, свою позитивную роль сыграло то, что мы в феврале установили прямое авиационное сообщение между Москвой и Эль-Кувейтом". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичКувейтРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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