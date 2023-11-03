Лавров призвал принять срочные меры для прекращения огня на Ближнем Востоке

После прекращения огня необходимо вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной, считает министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Москва считает необходимым срочно принять меры, чтобы добиться прекращения огня в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

"Считаем необходимым принять срочные меры для того, чтобы добиться скорейшего прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров, чтобы избежать новых жертв и оказать необходимое содействие пострадавшим мирным жителям", - сказал он.

Лавров заявил, что, как только будет достигнута договоренность о прекращении огня, необходимо вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной.

"Как только мы добьемся прекращения огня, нужно возвращаться к тому, чтобы возобновлять прямые переговоры о создании палестинского государства, как и предусмотрено решением Совета Безопасности ООН, в границах 1967 года, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем", - указал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия призывает активизировать усилия в целях обеспечения условий для скорейшего возобновления комплексного переговорного процесса между Израилем и Палестиной. "Понятно, что на данный момент это трудно сделать, но как только мы добьемся прекращения огня, нужно возвращаться к тому, чтобы возобновлять прямые переговоры о создании палестинского государства, как и предусмотрено решением Совета Безопасности ООН, в границах 1967 года, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем", - указал министр.

О предложениях РФ в СБ ООН

Россия продолжает выступать в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) с предложениями по прекращению огня, решению гуманитарных вопросов, освобождению заложников в зоне палестино-израильского конфликта, заявил Лавров.

"Что касается инициатив, мы выступаем, выступали и продолжаем выступать в ООН, в Совете Безопасности [ООН] с соответствующими предложениями, прежде всего направленными на прекращение огня, решение гуманитарных вопросов, возвращение заложников, - сказал глава российской дипломатии. - Мы и в практическом плане этим занимаемся в повседневном режиме в наших контактах с израильтянами, египтянами, палестинцами. И здесь, и в регионе".

Лавров указал, что сегодня на переговорах обсуждались те инициативы, которые были выдвинуты и которые будут реализованы в ближайшие дни, включая проведение саммита Лиги арабских государств и арабо-африканского саммита про проблеме Газы. "Мы всегда полагаемся на решения и на мнения, на оценки региональных стран при рассмотрении того или иного конкретного конфликта. И в данном случае для нас будет принципиально важно узнать единое мнение, я уверен, это будет единым мнением арабского мира, - заметил глава МИД РФ. - И мы будем делать все, чтобы способствовать реализации тех планов, тех инициатив, которые сформулируют страны региона. Мы полностью доверяем им в том, что касается обеспечения здесь мира и стабильности, и будем поддерживать арабское решение по этому сложнейшему вопросу".

Лавров подчеркнул, что в вопросе палестино-израильского конфликта "сначала необходимо как можно скорее прекратить кровопролитие, обеспечить прекращение огня, решение гуманитарных вопросов". "И затем не откладывая добиться усилиями всего международного сообщества возобновления прямых переговоров между Израилем и палестинцами. Переговоры могут основываться исключительно на той международно-правовой базе, которая была создана решениями Совета Безопасности ООН и решениями Генеральной Ассамблеи [ООН], а также, кстати, предыдущими договоренностями сторон. И это единственный путь к тому, чтобы эту проблему решить", - резюмировал министр иностранных дел РФ.

По его словам, "речь идет не о том, чтобы решить проблему Газы, [а] о том, чтобы решить проблему палестино-израильского конфликта, и Палестинское государство является неотъемлемой частью этого решения". "Все остальное, повторяю, у нас вызывает очень большие сомнения и очень большую озабоченность в попытке подорвать выполнение этих решений", - подчеркнул Лавров.