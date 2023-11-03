3 ноября, 10:36,
обновлено 3 ноября, 11:15
Военная операция на Украине

Лавров отметил взвешенную позицию Кувейта по ситуации на Украине

Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что подтвердил принципиальные подходы РФ к урегулированию украинского конфликта

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия признательна Кувейту за взвешенную и объективную позицию по ситуации на Украине.

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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

"Мы выразили признательность кувейтским друзьям за их взвешенную, объективную позицию в отношении того, что происходит на Украине и вокруг нее", - отметил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что подтвердил принципиальные подходы РФ к урегулированию украинского конфликта. По его словам, эти подходы хорошо известны и нацелены на обеспечение мира "с полным учетом интересов безопасности России и интересов тех граждан, которые живут и жили столетиями" в данном регионе.

"Однако мы не видим никакой политической воли на Западе и в Киеве к устойчивому и по-настоящему справедливому миру", - с сожалением констатировал Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаКувейтРоссияВоенная операция на Украине
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