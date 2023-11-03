3 ноября, 10:45,
обновлено 3 ноября, 11:03
Палестино-израильский конфликт

Лавров: в России неизвестно о плане переселения палестинцев из Газы с участием Канады

Министр иностранных дел РФ отметил, что "циркулирует много идей, каждая из которых направлена на то, чтобы оттянуть, если не похоронить решение Совета Безопасности ООН о создании Палестинского государства"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российской стороне неизвестно об израильском плане переселения палестинцев из сектора Газа в Египет и Канаду.

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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

"Про Канаду я вообще не слышал, хотя в последнее время не удивляюсь ничему, что сообщается про позицию и действия Канады. Я не слышал про именно такой план. Циркулирует много идей, каждая из которых направлена на то, чтобы оттянуть, если не похоронить решение Совета Безопасности ООН о создании Палестинского государства", - сказал министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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