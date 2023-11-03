Врио губернатора Вологодской области Филимонов представили правительству региона

До этого Георгий Филимонов занимал пост заместителя председателя правительства Московской области

ВОЛОГДА, 3 ноября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представил правительству, политическим кругам и общественности Вологодской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Георгия Филимонова, передает корреспондент ТАСС.

"Георгий Юрьевич [Филимонов] работал в администрации президента РФ, имеет опыт научной и международной деятельности, в последние годы был заместителем председателя правительства Московской области", - сказал Гуцан.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября принял отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и назначил врио главы региона Георгия Филимонова, который на тот момент занимал пост заместителя председателя правительства Московской области.

Полпред добавил, что Вологодская область за последние 12 лет совершила мощный рывок в своем развитии. По его словам, это заслуга Кувшинникова и его команды. Среди важнейших достижений за этот период он отметил строительство транспортного обхода Вологды, ремонт более 1,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог, создание современного регионального перинатального центра и снижение младенческой смертности практически вдвое. Полпред добавил, что реализация крупнейших проектов стала возможна благодаря решениям президента РФ Владимира Путина, исполнению нацпроектов и стратегии социально-экономического развития области.

"Перед нами и в первую очередь перед Георгием Юрьевичем в настоящее время стоит достаточно серьезная задача. Главная из них - обеспечить стабильную работу и развитие региональной экономики, социальной сферы и, как мы все понимаем, это все в условиях тех антироссийских санкций, которые наложены на нашу страну. Промышленность региона нуждается в новых рынках и поставщика многих материалов", - добавил Гуцан.

Филимонов родился 23 февраля 1980 года в Томске, длительное время проживал в Череповце Вологодской области. В разные годы занимал должности советника управления президента РФ по внешней политике, замгендиректора ЗАО "Согласие", директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. С 2021 года до нынешнего назначения занимал должность зампредседателя правительства Московской области - курировал сельское хозяйство, потребительский рынок, торговлю и лесной комплекс Подмосковья. Является профессором РУДН, удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, Филимонов - заслуженный мастер спорта России, неоднократный чемпион мира по кикбоксингу.