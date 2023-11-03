Путин посетит Санкт-Петербургский международный культурный форум

В рамках мероприятия президент встретится в иностранными деятелями культуры

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит IX Санкт-Петербургский международный культурный форум. В рамках мероприятия он, в частности, встретится в иностранными деятелями культуры, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

"Через несколько недель в Петербурге откроется Международный культурный форум, где наш президент будет встречаться с деятелями культуры со всего мира, которые приедут туда. Будут обсуждать вопросы мягкой силы, про нашу культуру, про то, как она должна приходить в разные страны мира, где нас ждут", - сказал он на панельной дискуссии "Миссия русского слова в многополярном мире" на XV Ассамблее русского мира.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва.

Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

В 2020 и 2021 годах форум не проводился из-за пандемии. В 2022-м форум должен был пройти 10-12 ноября, но в октябре в Минкультуры РФ сообщили о его отмене.