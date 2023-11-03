Экс-губернатор Вологодской области Кувшинников займет пост сенатора от региона

Об этом сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов

ВОЛОГДА, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников займет должность члена Совета Федерации от исполнительной власти региона. Об этом сообщил в ходе своего представления правительству области временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов.

"Я вношу кандидатуру бывшего губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича на пост сенатора от области", - сказал Филимонов.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября принял отставку Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области и назначил врио главы региона Филимонова, который на тот момент занимал пост заместителя председателя правительства Московской области.