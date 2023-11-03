Посол РФ заявил, что тандем Россия - Китай является важнейшим фактором стабильности

По словам Игоря Моргулова, страны в международных делах выступают за равноправие

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Тандем России и Китая является важнейшим элементом поддержания глобальной стабильности. Об этом заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов в интервью журналу "Российское китаеведение".

"Тандем Москва - Пекин является важнейшим элементом поддержания глобальной стабильности. Совместно с китайскими партнерами Россия выступает за равноправие и взаимоуважение в международных делах, учет законных интересов всех без исключения государств, поиск решения актуальных мировых проблем на основе не придуманных неизвестно кем правил, а общепризнанных норм международного права при главенствующей роли ООН", - отметил посол России в Китае.

Моргулов также обратил внимание, что "США и ведомый ими коллективный Запад практически не скрывают, что рассматривают подъем КНР как угрожающий их доминированию, и без стеснения предпринимают попытки сдерживать экономическое и научно-техническое развитие Китая".

В этой связи он отметил повышенную значимость уплотнения стратегических отношений между РФ и КНР как стран, обладающих подлинным суверенитетом и проводящих самостоятельную и независимую внешнюю политику.