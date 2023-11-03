Праздник отмечается в стране 4 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства, который отмечается в стране 4 ноября.

На встрече с новым составом Общественной палаты РФ глава государства заметил: "Наша встреча с вами проходит накануне праздника, который имеет большое значение для нашей страны". "В самом названии этого праздника заложен его глубокий смысл - День народного единства", - указал президент. "Я, во-первых, всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны", - сказал он.

Президент отметил, что наступающий праздник приурочен к событиям, "которые произошли относительно недавно - каких-то 400 с небольшим лет назад". "Что такое 400 лет? Это на протяжении пяти-шести поколений. Быстро очень время летит: пять-шесть поколений. Всего-то!" - заметил Путин.

Он обратил внимание на то, что за это время многое произошло в российской истории. "И на всех переломных ее этапах всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи", - подчеркнул он, указав на, что так было всегда.

Путин в этой связи сделал небольшой исторический экскурс и предложил вспомнить события, происходившие во времена князя Александра Невского в XIII веке, который "ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада". "Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного - нашего языка, традиций, культуры, - на что претендовали западные завоеватели", - заметил глава государства.

По его словам, это и было самым важным, потому что "если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной".