Грушко: евро-атлантическая солидарность распадется, если убрать из нее политику русофобии

Как добавил замглавы МИД РФ, у многих стран есть другие интересы в сфере безопасности

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Солидарность стран Евросоюза (ЕС) и НАТО рассыплется, если убрать из нее русофобскую политику, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"Правда состоит в том, что русофобия сейчас используется не только в ЕС, но и в НАТО как инструмент поддержания евро-атлантической солидарности, - сказал он. - Если выдернуть эту русофобию, то это единство так называемое в рамках Евросоюза и в рамках НАТО рассыплется, потому что у многих стран есть совершенно другие интересы в сфере безопасности".

Замминистра отметил, что "многие страны не ощущают никакой угрозы с Востока". "Есть группа стран, которая считает себя прифронтовой и путем демонизации России пытается увеличить свой политический и экономический вес в рамках этих объединений", - добавил Грушко.