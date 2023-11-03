Путин заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии

Президент подчеркнул, что именно в этом ключ происходящих сегодня событий

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия и сегодня защищает свою историю, ценности, культуру, язык, в том числе в Донбассе и Новороссии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с новым составом Общественной палаты России.

"Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор - он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны. Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам в Донбассе и в Новороссии", - сказал Путин. Он подчеркнул, что именно в этом ключ происходящих сегодня событий.