В Кремле сообщили об активной работе над обновлением Стратегии госнацполитики

Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов пояснил, что Федеральное агентство по делам национальностей в настоящее время ведет эту работу с участием многих экспертов и ученых

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Работа над поручением президента РФ по обновлению Стратегии государственной национальной политики активно идет, сообщил журналистам заместитель руководителя администрации президента (АП) РФ Магомедсалам Магомедов.

"Есть поручение нам и правительству обновить, скорректировать Стратегию государственной национальной политики, эта работа сейчас в самой активной фазе", - сказал он. Магомедов пояснил, что Федеральное агентство по делам национальностей сейчас ведет эту работу с участием многих экспертов и ученых.

Стратегия - это основной документ, по которому будут сверять свою работу федеральные и региональные, местные госорганы, подчеркнул замглавы АП. "Мы постараемся учесть в ней [в стратегии] как задачи, проблемы, существующие в актуальной государственной национальной политике, так и поставить задачи на перспективу, для того чтобы наше межнациональное, межконфессиональное единство было незыблемым, было как никогда крепким", - добавил Магомедов.

Он также рассказал о главной цели будущего документа. "Раньше в стратегии было много целей, мы сейчас пришли к тому, что должна быть одна цель, она звучит так: укрепление единства многонационального российского народа при сохранении этнокультурного многообразия всех народов, чтобы, с одной стороны, было единство всех народов, чтобы мы себя чувствовали одним народом, который укреплен общими духовно-нравственными ценностями. С другой стороны, мы хотим сохранить все народы, даже самые маленькие, сохранить их культуру, язык, традиции, обычаи", - заключил Магомедов.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов в свою очередь отметил, что смысла вносить какие-то кардинальные изменения в документ нет. "За период действия [прошлой стратегии] не было никаких массовых конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. Поэтому коррективы будут направлены только исходя из тех реалий, в которых находится наша страна, ну и несколько будет изменена ее структура", - пояснил он.

По его словам, до конца 2023 года ФАДН подготовит документ в "близком к окончательному варианту". "Мы не могли не учитывать те условия, в которых мы находимся - присоединение новых субъектов к РФ, все это найдет отражение в новой стратегии. Но и впервые появился момент по вызовам, которые несут миграционные процессы, этому будет уделено особое внимание", - отметил он.

О поручении по обновлению стратегии

Путин дал поручение скорректировать Стратегию государственной национальной политики РФ по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося в мае. Глава государства отмечал, что при корректировке стратегии необходимо "предусмотреть интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики РФ". Также поручалось "определить целевые показатели, позволяющие оценить эффективность работы по основным направлениям государственной национальной политики РФ и достижение ожидаемых результатов ее реализации".

На выполнение этих поручений президент отвел срок до 1 декабря, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и Магомедова.