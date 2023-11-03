3 ноября, 12:12,
обновлено 3 ноября, 12:47

Путин: Запад хотел "победить Россию на поле боя", а сейчас заговорил по-другому

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, это значит, что должны развиваться экономика и реальное производство

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Страны Запада раньше намеревались "победить Россию на поле боя", а сейчас уже заговорили по-другому, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

"В военном плане - вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят", - сказал глава государства.

По его словам, "это не значит, что мы должны вести себя агрессивно". "Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми", - пояснил Путин. Это также значит, что должны развиваться экономика и реальное производство, добавил он. При этом, заметил президент, такое производство связано с мировым хозяйством - "безусловно, по-другому в современном мире не бывает". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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