3 ноября, 12:20,
обновлено 3 ноября, 12:40

Путин заявил, что Украина была сформирована только при СССР

© ТАСС/ Ruptly

Как отметил президент РФ, она была сформирована в том числе за счет южнорусских земель

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Никакой Украины не было в составе Российской империи, она была сформирована только при советской власти, в том числе за счет южнорусских земель. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

"Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР. Не было еще никакой Украины в составе [Российской] империи, были области", - указал глава государства.

"Начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину, прежде всего и в значительной степени - за счет южнорусских земель", - добавил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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