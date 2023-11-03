Путин назвал свинством попытку Запада организовать руками Украины еврейский погром в РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал "невероятным свинством" попытки Запада организовать руками Украины еврейские погромы в РФ. Такое мнение российский лидер высказал на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

"Меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей: они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство!" - сказал Путин, отметив, что это даже двойными стандартами нельзя считать.

"Даже не знаю, как назвать. Извращение сознания какого-то. Это говорит о то, что на самом деле они преследуют свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран", - добавил он.