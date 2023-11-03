Путин указал, что "новые" регионы РФ на деле не новые, а исторические

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что название "новые регионы" не совсем соответствует историческому положению Донбасса, Запорожья и Херсонщины, издавна входивших в состав российского государства.

Такое мнение президент России выразил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

"Новые [территории], они же не новые для нас, это российские территории, но "новые старые" как-то тоже [странно]. Какие старые? Можно сказать "наши исторические территории". Давайте подумаем", - сказал он, комментируя предложение называть эти территории "новыми старыми" регионами.