Путин надеется, что безопасность в новых регионах наступит не в отдаленном времени

По словам президента, "пока надо быть аккуратнее"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что безопасность в новых российских регионах наступит не в отдаленном времени.

"Вам спасибо большое, всем тем, кто рядом с вами работает, выполняет эту важную миссию, функцию. Прошу вас быть аккуратнее, осторожнее. Обращаюсь и к членам Общественной палаты - надо быть в высшей степени аккуратными, когда вы посещаете районы боевых действий либо близкие к ним районы. К сожалению, это пока небезопасно. Всему свое время, надеюсь, что оно будет не таким отдаленным, но пока надо быть аккуратнее", - сказал глава государства на встрече с новым составом Общественной палаты (ОП) РФ, обращаясь к представителю Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгению Казееву и другим членам ОП России.

Президент, говоря о волонтерском движении, указал, что в РФ всегда это поддерживалось. "Как не поддержать тех людей, которые добровольно берут на себя такую важную миссию, как реализация важнейших задач, перед которыми стоит государство и общество. Напрямую помогают людям. Мы помогали и обязательно будем это делать", - подчеркнул он.

"Что касается вот центров добровольчества, о которых вы сказали, если есть необходимость поддержать создание этих центров, давайте мы это тоже сделаем. Я коллегам обязательно скажу и в правительстве, и в администрации президента. Вам спасибо", - заключил глава государства, обратившись к Казееву.

Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей.