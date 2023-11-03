Путин: добровольцы должны проходить правильную, хорошую подготовку перед СВО

Президенту рассказали, что один из общественников, Максим Григорьев, отправляется на фронт добровольцем

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность хорошей подготовки военнослужащих-добровольцев перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО).

Глава государства проводит встречу с новым составом Общественной палаты РФ, ему рассказали, что один из общественников, Максим Григорьев, отправляется на фронт добровольцем. "Нужно пройти подготовку соответствующую, с лейкой и блокнотом рваться в города не надо", - прокомментировал Путин.

Григорьев в ответ отметил, что "какую-то подготовку" прошел. "Какую-то - не надо. Надо правильную, хорошую", - напутствовал президент.