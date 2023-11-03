3 ноября, 13:36,
обновлено 3 ноября, 14:10

Рябков: США официально не приглашали РФ на инспекцию испытания на полигоне в Неваде

Как заявил замглавы МИД РФ, было лишь несколько публичных заявлений высокопоставленных американских функционеров на этот счет на различных площадках

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Американская сторона официально не приглашала Россию посетить с инспекцией испытания на ядерном полигоне в штате Невада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы отметили несколько публичных заявлений высокопоставленных американских функционеров на этот счет на различных площадках. Обсуждение этой темы проводилось кулуарно на полях в постановочном плане с американской стороны. Мы не считаем это официальным приглашением, - сказал он. - Но даже при получении чего-то на бумаге на эту тему я и мои коллеги не будем готовы подтверждать согласие с этой идеей и принимать участие в тех или иных американских мероприятиях".

По словам Рябкова, это просто каналы для донесения неких сигналов. "С учетом неспособности и неготовности администрации США на протяжении долгого времени сделать хоть что-то для того, чтобы приблизиться к ратификации ДВЗЯИ, сейчас переключать внимание на квазитранспарентность неправильно. Мы подыгрывать американцам в этом плане не собираемся", - указал замглавы МИД РФ. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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