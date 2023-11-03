Путин заявил, что к началу СВО на Россию уже напали

РФ пришлось "расчехлить автомат" в ответ, добавил президент

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. России пришлось "расчехлить автомат", так как к моменту начала СВО на нее уже напали. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты.

"Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать", - сказал он. "Почему? Потому что на нас уже напали", - добавил глава государства, отметив, что на исторически российских территориях Донбасса проживали русские люди.

Президент РФ подчеркнул, что последующие события показали, что жители этих территорий изначально считали себя частью России. "Но на них напали в 2014 году. Сначала в Крым попытались напасть, а потом на Донбасс. И вот мы восемь лет шли к тому, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами", - сказал Путин. Он напомнил, что на это был получен отказ. "Они же отказались от этого. Отказались публично. "Не будем", сказали. "Нам не нравятся Минские соглашения". А что будем? Будем дальше долбить не переставая? Ну надо было когда-то предпринять действия, направленные на то, чтобы когда-то положить этому конец. Мы к этому и стремимся, этим все и продиктовано", - заключил глава российского государства.