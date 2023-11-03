3 ноября, 13:46
Военная операция на Украине

Путин назвал украинскую сторону на фронте "специалистами по художественному свисту"

© ТАСС/ Ruptly

Президент на встрече с новым составом Общественной палаты России разговаривал с музыкантом, играющим для бойцов спецоперации на Украине

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские бойцы "по ту сторону фронта" - "большие специалисты по художественному свисту", пошутил президент РФ Владимир Путин. На встрече с новым составом Общественной палаты России он разговаривал с музыкантом, играющим для бойцов спецоперации на Украине.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Вы какие произведения играете, ребят?" - спросил президент у юноши, который играет на скрипке. Услышав ответ, что Иоганна Баха и Никколо Паганини, военные песни - причем исполняемые и художественным свистом, президент пошутил: "Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта - они большие специалисты по художественному свисту".

Путин поблагодарил музыкантов за их труд "для людей, которые живут в очень тяжелых условиях, когда каждый день на их глазах происходят ранения или люди гибнут, и сами они подвергаются смертельной опасности - в самом прямом смысле этого слова".

"Музыка - это особый вид искусства, ее же нельзя увидеть, нельзя произнести, нельзя потрогать - она прямо в сердце заходит, - сказал президент. - То, что вы делаете, очень важно для ребят, для которых вы работаете, спасибо вам большое". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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