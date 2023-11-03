Рябков: США ускоренно занялись вопросами размещения запрещенных ДРСМД систем

Они могут появиться в Европе и Азии, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вашингтон ускоренно занялся вопросами, связанными с размещением запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) систем, они могут появиться в Европе и Азии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

"Сейчас они ускоренно двигаются в направлении практического размещения соответствующих систем. Я думаю, это произойдет как на азиатском театре военных действий - извините за такое, может, не совсем уместное слово, но это военный термин, так и на европейском, - сказал Рябков. - Соответственно, наш мораторий, о котором в свое время объявил президент Российской Федерации, в свете такого развития, конечно, не сможет сохраняться".

"Американцы считают, что это не имеет значения. Мы считаем, что они тем самым наносят новый мощный удар по глобальной стабильности, по безопасности соответствующих регионов, - подчеркнул заместитель министра. - Но как тогда, так и сейчас никаких признаков того, что США реально могли бы что-то сказать с точки зрения изменения своей негативистской, деструктивной позиции, мы не видим".

Российская сторона, по его словам, "долгое время, начиная с момента, когда американцы только заикнулись о якобы нарушении Россией тогда еще существовавшего ДРСМД в результате создания ракеты 9М729, проявляла максимальную открытость и готовность к диалогу". "И не только к диалогу, но и к практическому показу этой системы для американцев, - обратил внимание высокопоставленный дипломат. - Все это было перечеркнуто и не воспринято под предлогом того, что "а что вы нам хотите показать, мы и так все знаем". Они всегда знают все лучше, чем те, кто говорит о каких-то собственных интересах, собственных системах… им это всегда виднее и понятнее". "Мы знаем этот американский подход, американский прием. На такой основе действительно продуктивный разговор нельзя построить, - отметил Рябков. - Они нашли предлог, зацепку для того, чтобы отбросить ограничения в этой сфере".

Выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе. В сентябре 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.